Бузова планирует обратиться к адвокату из-за конфликта со МХАТом

Телеведущая Ольга Бузова рассказала, что планирует обращаться в суд из-за конфликта с руководством МХАТ им. М. Горького, куда ее пригласили для участия в спектакле «Чудесный грузин».

«Дело в том, что со мной не выходят на связь. И я как человек, который соблюдает законы, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», — приводит ее слова НТВ.

Она также отметила, генеральный директор МХАТ им. М. Горького Владимир Кехман «бросил ее по смс», написав ей, что «это только бизнес».

Певица также «намекает, что ей не выплатили гонорары».

Напомним, генеральный директор МХАТа Владимир Кехман рассказал о переносе спектакля «Чудесный грузин», который должен был состояться 2 ноября, на неопределенный срок. Причина — плохие продажи билетов в период карантина. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица Ольга Бузова прокомментировала высказывания хейтеров, которым не понравилось, что она будет участвовать в спектакле МХАТа. Своим мнением она поделилась в Instagram-аккаунте.