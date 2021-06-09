Бузова рассказала, что думает о критике из-за ее участия в спектакле МХАТа

Бузова рассказала, что думает о критике из-за ее участия в спектакле МХАТа
Ольга Бузова сыграет в спектакле "Чудесный грузин". Фото: скриншот Instagram

Артистка считает, что ей просто завидуют.

Певица Ольга Бузова прокомментировала высказывания хейтеров, которым не понравилось, что она будет участвовать в спектакле МХАТа. Своим мнением она поделилась в Instagram-аккаунте.

Артистка написала, что люди, которые могут – делают, а те, у кого не получаются, критикуют. Бузова не понимает, откуда столько разговоров, она удивлена количеству новостей о ее актерской карьере. Она также считает, что ее судят в основном те, кто ни разу не видел ее на сцене.

«Меня осуждают певицы, которых уже забыли, ведущие, у которых нет шоу на ТВ, и актеры, которые никогда не служили в театре!»

— пишет Бузова.

Певица подчеркнула, что уже не раз выступала на театральной сцене.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин извинился за то, что Бузова сыграет в театре.

критика мхат ольга бузова


 

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