Пригожин извинился за то, что Бузова сыграет в театре

Пригожин извинился за то, что Бузова сыграет в театре
Пригожин заявил, что роль должна была сыграть певица Валерия. Фото: Instagram prigozhin_iosif

Он отметил, что в спектакле должна была играть певица Валерия.

Продюсер Иосиф Пригожин взял на себя вину за то, что певица Ольга Бузова сыграет на сцене МХАТа. Об этом сегодня, 9 июня, пишет «Пятый канал».

Он отметил, что роль, которую в итоге играет Бузова, должна была изначально достаться певице Валерии. Но так вышло, что у звезды не нашлось свободного времени и ей пришлось отказаться от участия в спектакле «Чудесный грузин».

Пригожин добавил, что на сцене должны выступать в том числе молодые актеры, а не звезды, которых зовут ради хайпа.

«Что мы будем делать с теми людьми, которые учатся в театральных вузах. Может давайте закроем все театральные институты?»,

— возмутился муж Валерии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Соловьев вступился за Бузову, которую раскритиковали за участие в спектакле о Сталине.

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