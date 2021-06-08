Соловьев вступился за Бузову, которую раскритиковали за участие в спектакле о Сталине

Телеведущий считает, что рано ставить крест на актерской карьере звезды.
Телеведущий Владимир Соловьев вступился за певицу Ольгу Бузову, которая заявила, что сыграет на сцене МХАТа имени Горького в спектакле об Иосифе Сталине. Своим мнением он поделился в эфире на YouTube-канале «Соловьев Live».
Он отметил, что Бузова ему не нравится, при этом не понимает шквала негатива в ее сторону. Соловьев убежден, что артистка успешна благодаря тяжелому труду – у нее не было «ни крестного, ни пары – бывшего мэра».
«Она своим трудом шла, шла, шла. Мне совершенно не нравится, что она делает. Но вот стоило ей получить роль в МХАТ, и все сразу начали: «Вы что с ума сошли? Как это возможно?»»
— удивился он.
Соловьев призвал дать Бузовой шанс.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой на роль.