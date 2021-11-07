После массовой драки в подмосковном Домодедово проводится проверка

После массовой драки в подмосковном Домодедово проводится проверка
Провдится проверка Фото: Pixabay

После массовой потасовки в подмосковном Домодедово прокуратура и полиция начали проверку.

Инцидент произошел вечером 6 ноября на улице Гагарина. По предварительной информации, подрались более двух десятков человек.

Телеканал RT опубликовал видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как толпа из нескольких десятков человек устраивает потасовку.

В ходе проверки планируется установить всех участников драки и выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьник открыл стрельбу из пневматического пистолета на Маршала Захарова. Подросток признался, что нашел пневматический пистолет на пустыре и решил пострелять из него по деревьям.

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