Шеф-повар объяснил, как выбрать невяжущую хурму

Шеф-повар объяснил, как выбрать невяжущую хурму
Хурма содержит много микро- и макроэлементов. Фото: Pixabay

Шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев рассказал, как правильно выбрать невяжущую хурму.

Он отметил, что в основном продается хурма двух сортов — «королевская» или «королек», и обыкновенная.

«Если на кожице есть пятна — плод перезрел», — приводит его слова агентство «Прайм».

Шеф-повар также указал на сорт «королек», плоды которого не бывают вяжущими. По его словам, если внутри нет семян, то такую хурму брать не нужно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-диетолог Нурия Дианова перечислила сезонные продукты, которые могут помочь в укреплении иммунитета в осенний период.

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