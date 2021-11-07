Шеф-повар объяснил, как выбрать невяжущую хурму

Шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев рассказал, как правильно выбрать невяжущую хурму.

Он отметил, что в основном продается хурма двух сортов — «королевская» или «королек», и обыкновенная.

«Если на кожице есть пятна — плод перезрел», — приводит его слова агентство «Прайм».

Шеф-повар также указал на сорт «королек», плоды которого не бывают вяжущими. По его словам, если внутри нет семян, то такую хурму брать не нужно.

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