Врач-диетолог рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет

Морковь и тыква - богатые источники каротиноидов, которые представляют собой провитамин А. Фото: Pixabay

Морковь и тыква - богатые источники каротиноидов, которые представляют собой провитамин А. Фото: Pixabay

Врач-диетолог Нурия Дианова перечислила сезонные продукты, которые могут помочь в укреплении иммунитета в осенний период.

По словам специалиста, осенью появляются продукты, имеющий оранжево-желтый оттенок. Речь идет о таких овощах и фруктах, как морковь, тыква, хурма, мандарины и апельсины. Дианова заявила, что эти продукты отлично подходят для поддержания иммунитета, передают «Известия».

Она отметила, что морковь и тыква — богатые источники каротиноидов, которые представляют собой провитамин А, а также клетчатки и антиоксидантов, которые омолаживают сосуды и препятствуют развитию онкологических заболеваний.

Чтобы эти продукты сохранили витаминный баланс, их нужно правильно приготовить. Следует отдать предпочтение запеканию, тушению или паровой обработке. Диетолог добавила, что каротиноиды начинают работать только в комбинации с правильными жирами: нежирной сметаной или оливковым маслом.

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