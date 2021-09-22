Терапевт Кузьменко посоветовал больше ходить для защиты иммунитета от вирусов

Также для повышения иммунитета лучше пить чай с лимоном, медом или имбирем. Фото: Pixabay.com

Также для повышения иммунитета лучше пить чай с лимоном, медом или имбирем. Фото: Pixabay.com

Осенью иммунитет находится в уязвимом положении. Как защититься от вирусных заболеваний, рассказал врач Филипп Кузьменко.

В первую очередь, укрепить иммунитет поможет вакцинация от ковида и гриппа. Так, прививка подготовит россиянина ко встрече с патогенами и не дадут им проникнуть в организм. Вторым советом служат прогулки. По словам Кузьменко, человек в день должен проходить пять тысяч шагов. Об этом сообщает Sputnik.

Также для повышения иммунитета лучше пить чай с лимоном, медом или имбирем. Врач советует есть много фруктов, богатых витамином С. Следует соблюдать социальную дистанцию и личную гигиену, отметил доктор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из Великобритании рассказали, как получить «сверхчеловеческий» иммунитет. Если человек переболеет коронавирусом и сделает прививку, то ему будет ничего не страшно.