Ученые рассказали, как получить «сверхчеловеческий» иммунитет

Если человек переболеет коронавирусом и сделает прививку, то ему будет ничего не страшно.

Ученые из Великобритании рассказали, как получить «сверхчеловеческий» иммунитет. Своими наблюдениями они поделились с изданием The Telegraph.

Если человек переболеет коронавирусом, а затем сделает прививку, то велики шансы, что ему больше будет не страшна болезнь. Защита в таком случае будет сильнее, чем после прививки или болезни по отдельности. Также ученые полагают, что иммунитет сможет бороться против всех штаммов коронавируса.

Врачи надеются, что со временем коронавирус станет похож на обычную простуду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге жертвами коронавируса стали еще 37 человек.