В Петербурге жертвами коронавируса стали еще 37 человек

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 37 случая.

Об этом стало известно в понедельник, 20 сентября. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица уступает только Москве. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 2 444 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 21 322 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 198 996 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный инфекционист США рассказал, как снизить смертность от коронавируса.