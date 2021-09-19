Главный инфекционист США рассказал, как снизить смертность от коронавируса

Главный инфекционист США рассказал, как снизить смертность от коронавируса
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи считает, что миллион смертей от ковида в Соединенных Штатах не является «неизбежностью».

По его словам, расширение вакцинации способно удержать страну от достижения этой цифры, сообщает CNN.

За время пандемии в США умерли более 670 тысяч человек. Коронавирус убил каждого пятисотого американца, заявил эксперт.

На фоне распространения новых штаммов коронавируса заболеваемость и смертность снова демонстрируют тенденцию к росту.

Согласно данным SCMP на воскресенье, 19 сентября, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 702 тыс. 475 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 42 млн 866 тыс. 805 человек, на втором месте Индия — 33 млн 448 тыс. 163, затем идет Бразилия 21 млн 230 тыс. 325 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Центр изучения постковидного синдрома открылся в СПбГУ.

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