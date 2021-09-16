Центр изучения постковидного синдрома открылся в СПбГУ

Центр изучения постковидного синдрома открылся в СПбГУ
В нем будут проводить исследования российские и израильские ученые и врачи. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

На базе клиники Н. И. Пирогова СПбГУ начал работу первый в мире Центр по изучению аутоиммунных заболеваний и последствий ковида имени профессора Шенфельда. В нем будут проводить исследования российские и израильские ученые и врачи.

Место объединит специалистов самого университета, а также Центра аутоиммунных заболеваний П. Заблудовича при Израильских университетах. Об этом сообщает пресс-служба СПбГУ.

Так, аутоиммунные болезни есть у 1/5 % мирового населения, но сейчас появился новый фактор их возникновения — это ковид. Этот вирус способствует развитию как минимум 18 аутоиммунным болезням.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что биоинформатики из Санкт-Петербургского государственного университета стали первыми в России, кто получил грант Фонда Цукерберга. Средства выделяются из благотворительного фонда «Инициатива Чан — Цукерберга».

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