Центр изучения постковидного синдрома открылся в СПбГУ

На базе клиники Н. И. Пирогова СПбГУ начал работу первый в мире Центр по изучению аутоиммунных заболеваний и последствий ковида имени профессора Шенфельда. В нем будут проводить исследования российские и израильские ученые и врачи.

Место объединит специалистов самого университета, а также Центра аутоиммунных заболеваний П. Заблудовича при Израильских университетах. Об этом сообщает пресс-служба СПбГУ.