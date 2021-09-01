Ученые СПбГУ первыми в России получил грант Фонда Цукерберга

Петербуржцам выделили грант на развитие программ Центра алгоритмической биотехнологии университета QUAST и SPAdes. Фото: пресс-служба СПбГУ

Петербуржцам выделили грант на развитие программ Центра алгоритмической биотехнологии университета QUAST и SPAdes. Фото: пресс-служба СПбГУ

Биоинформатики из Санкт-Петербургского государственного университета стали первыми в России, кто получил грант Фонда Цукерберга, сообщает пресс-служба СПбГУ.

Средства выделяются из благотворительного фонда «Инициатива Чан — Цукерберга», который основали создатель Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан. Деньги идут на острые социальные проблемы, включая повышение уровня образования и избавление мира от болезней.

Петербуржцам выделили грант на развитие программ Центра алгоритмической биотехнологии университета QUAST и SPAdes. QUAST способна определять качество геномных сборок, а SPAdes — расшифровывать генетический код.

«Это уникальный грант, аналогов которому нет. Он является признанием значимости для мировой науки пакета программ, созданных нашей лабораторией», – отметили в вузе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что учёные СПбГУ оценили иммунный ответ на COVID у петербуржцев.