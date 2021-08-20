Учёные СПбГУ оценили иммунный ответ на COVID у петербуржцев

Исследователи Петербургского государственного университета совместно с учеными Петербургского института ядерной физики ознакомились с иммунным ответом петербуржцев на COVID-19.

Данная работа началась более года назад, а в этом году уже готовы результаты, которые опубликовали в медицинском журнале Journal of Medical Virology.

Оказалось, что больше всего для формирования коллективного иммунитета важны иммуноглобулины класса IgA. Они остаются в крови у переболевших коронавирусом даже спустя 8-9 месяцев. Это намного дольше, чем при реакции на иные вирусы.

По мнению ученых, наличие в крови IgA отнюдь не является гарантом противостояния организма заболеванию. Но его измерение поможет обнаружить сбой в иммунной системе и начать своевременное лечение.

Помимо прочего, именно снижение уровня IgA говорит о том, что необходимо сделать прививку. А анализ уровня антител в крови может помочь, когда будут рассчитываться сроки вакцинации и ревакцинации, а также оцениваться становление коллективного иммунитета граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, Гинцбург считает, что Россия достигнет коллективного иммунитета к концу года.