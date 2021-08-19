Гинцбург считает, что Россия достигнет коллективного иммунитета к концу года

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться уже к концу текущего года. Такое мнение выразил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист заявил в беседе с ТАСС, что сейчас процесс формирования коллективного иммунитета в России можно назвать «неплохим». По его словам, иммунитет должен сформироваться в течение ближайших нескольких месяцев. Гинцбург выразил надежду, что россияне достигнут его до конца года.

Также глава центра отметил, что препараты для лечения коронавируса сейчас есть во всех регионах. Врач заявил, что ни один субъект не жалуется на недостаток вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые доказали, что «Спутник V» не вредит репродуктивной системе. Полученные результаты основаны на лабораторных и инструментальных обследованиях участников исследования.