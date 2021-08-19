Ученые доказали, что «Спутник V» не вредит репродуктивной системе

Участие в исследовании принимают 200 женщин и мужчин. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Участие в исследовании принимают 200 женщин и мужчин. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Вакцинация препаратом «Спутник V» не влияет на репродуктивную систему, сообщили в НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава.

Центр акушерства проводит масштабное исследование по изучению влияния вакцины «Спутник V» на репродуктивную систему мужчин и женщин фертильного возраста. Участие в исследовании принимают 200 женщин и мужчин.

Ученым удалось доказать, что вакцинация «Спутником V» не несет негативных последствий для функции яичников у женщин и сперматогенеза у мужчин. Полученные результаты основаны на лабораторных и инструментальных обследованиях участников исследования.

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