Ученые доказали, что «Спутник V» не вредит репродуктивной системе

Ученые доказали, что &#171;Спутник V&#187; не вредит репродуктивной системе
Участие в исследовании принимают 200 женщин и мужчин. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Вакцинация препаратом «Спутник V» не влияет на репродуктивную систему, сообщили в НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава.

Центр акушерства проводит масштабное исследование по изучению влияния вакцины «Спутник V» на репродуктивную систему мужчин и женщин фертильного возраста. Участие в исследовании принимают 200 женщин и мужчин.

Ученым удалось доказать, что вакцинация «Спутником V» не несет негативных последствий для функции яичников у женщин и сперматогенеза у мужчин. Полученные результаты основаны на лабораторных и инструментальных обследованиях участников исследования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американские биологи узнали, почему старики тяжелее болеют COVID-19. Похоже, биологи из Гарвардского университета смогли установить связь между возрастом и формой инфекции.

"Спутник V" вакцинация от коронавируса исследование репродуктивная система


 

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