Американские биологи узнали, почему старики тяжелее болеют COVID-19

Американские биологи узнали, почему старики тяжелее болеют COVID-19
Старшему поколению вакцинация от коронавируса особенно необходима. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Известно, что пожилые люди более подвержены риску тяжелого течения коронавирусной инфекции, однако причины такой реакции до сих пор оставались невыясненными. Похоже, биологи из Гарвардского университета смогли установить связь между возрастом и формой инфекции.

Авторы исследования считают, что с возрастом в легких становится больше клеток, отвечающих за производство белка АСЕ26, необходимого коронавирусу для активного распространения и поражения тканей и органов. Свои выводы ученые опубликовали в издании Science Advances.

Для проверки своей гипотезы, биологи сравнили данные по транскрипции среди мышей и людей в возрасте от 9 до 75 лет. Исследования показали, что лёгочная ткань стариков действительно содержит больше клеток с АСЕ2, а также трансмембранной сериновой протеазой ТМРRSS2, используемой коронавирусом вместе с АСЕ2 для заражения клеток хозяина. Оба показателя соотносятся с тяжестью течения COVID-19.

Вместе с тем ученым открылся еще один примечательный факт: молодые образцы тканей клетки, зараженной SARS-CoV-2, самоуничтожаются быстрее, предотвращая размножение вируса. Старые клетки более «живучие», и в этом отношении более негативно влияющие на своих носителей — они создают благоприятную для репликации клеток коронавируса среду.

Биологи, к счастью, нашли и возможный способ предотвращения такой реакции: препараты-миметики ВН3, которые используют при лечении некоторых видов онкологии. Они повышают вероятность гибели клеток легких в результате апоптоза при заражении коронавирусной инфекцией. Возможно, после проведения клинических исследований, эти лекарства начнут применять и для стимуляции регулируемого уничтожения инфицированных клеток — тогда репликация SARS-CoV-2 будет приостановлена и болезнь не успеет развиться до опасной для жизни формы.

COVID-19 американские ученые здоровье ковид пандемия пожилые люди


 

Новости партнеров
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Пожар разгорелся ночью в Адмиралтейском районе Петербурга
Пожар разгорелся ночью в Адмиралтейском районе Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный гусар напугал прохожих на Английской набережной, размахивая саблей
Американские биологи узнали, почему старики тяжелее болеют COVID-19
Инфекционист Роспотребнадзора объяснил, почему вакцина от COVID-19 ...
Почти 40% россиян отметили ухудшение качества продуктов за время пандемии
Почти 27 тысяч петербуржцев лечатся от COVID на дому
Суд Ленобласти приговорил заказчика убийства ректора к 18 годам тюрьмы
В пятницу жителей Ленобласти ожидают грозы и до +22 градусов
Петербуржцы попросили у Путина помощи в сохранении Васильевского острова