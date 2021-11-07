Пятерых участников драки в Домодедово доставили в отделение

Пятерых участников драки в Домодедово доставили в отделение
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пятерых самых активных участников конфликта в подмосковном Домодедово доставили в отдел полиции, сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ.

Полиция проверяет видео конфликта, которое появилось в Сети, пишет РИА «Новости».

По предварительной информации, конфликт произошел из-за словесной перепалки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сотрудники полиции доставили в УМВД России по г.о. Домодедово пятерых молодых людей, наиболее активно принимавших участие в конфликте.

После массовой потасовки в подмосковном Домодедово прокуратура и полиция начали проверку. Инцидент произошел вечером 6 ноября на улице Гагарина. По предварительной информации, подрались более двух десятков человек. Телеканал RT опубликовал видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как толпа из нескольких десятков человек устраивает потасовку. В ходе проверки планируется установить всех участников драки и выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьник открыл стрельбу из пневматического пистолета на Маршала Захарова. Подросток признался, что нашел пневматический пистолет на пустыре и решил пострелять из него по деревьям.

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