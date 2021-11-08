Пострадал еще один сотрудник съемочной группы фильма «Ржавчина» с Болдуином

Пострадал еще один сотрудник съемочной группы фильма «Ржавчина» с Болдуином
Съемки оказались неудачными. Фото: pixabay

В США еще один сотрудник съемочной группы фильма «Ржавчина», на съемках которого Алек Болдуин выстрелил в оператора Галину Хатчинс, попал в больницу.

Пострадал монтажник и осветитель Джейсон Миллер. Мужчину во время разборки декораций в штате Нью-Мексико укусил ядовитый паук-отшельник. Спустя пару дней после укуса у него развился некроз руки и сепсис, сообщает Sky News.

В результате Миллер был госпитализирован и уже перенес несколько серьезных операций. Врачи приложили все усилия для того, чтобы спасти его руку от ампутации.

Напомним, смертельный инцидент произошел 22 октября на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Звезда Голливуда Алек Болдуин случайно застрелил оператора и тяжело ранил режиссера. Актер после случившегося сразу сдался полиции. В итоге погибла оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер Джоэл Соус. 42-летнюю женщину доставили в больницу Университета Нью-Мексико на вертолете, но она, к сожалению, не выжила.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной версии следствия, произошедшее — случайность. Алек Болдуин, несмотря на свою эксцентричность, никогда не был замечен в столь серьезном нарушении закона.

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