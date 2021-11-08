Экс-сотрудник петербургского Росреестра получил условный срок за миллионную взятку

Экс-сотрудник петербургского Росреестра получил условный срок за миллионную взятку
Смольнинский районный суд приговорил Абрамяна к 5 годам условно. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге суд дал условный срок бывшему сотруднику Росреестра Артему Абрамяну, виновному в покушении на взятку.

В объединенной пресс-службе городских судов сообщили, что Абрамян собирался получить почти миллион рублей взятки за регистрацию права собственности на 28 земельных участков в садоводство «Заозерное» в Пушкине.

Как установил суд, в апреле 2019 года посредники чиновника Юрий Усачев и Ольга Бохан взяли деньги в автомобиле председателя садоводства «Porsche Cayenne», после чего сразу были задержаны.

Смольнинский районный суд приговорил Абрамяна к 5 годам условно, Усачева — 2,5 года условно, Бохан — 3 года условно. Всем дали испытательные сроки, а Абрамяну также запретили занимать государственные должности в течение 7 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали основателя крематория за систематические взятки патологоанатому.

взятка новости СПб росреестр суд


 

Новости партнеров
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться "старые добрые инфекции"
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Александр Дрозденко: нерабочие дни в Ленобласти продлевать не будут
Александр Дрозденко: нерабочие дни в Ленобласти продлевать не будут
После 8 ноября в Петербурге медотвод заменит QR-код только при наличии отрицательного теста на COVID
После 8 ноября в Петербурге медотвод заменит QR-код только при наличии отрицательного теста на COVID
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков ответил на вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов
Самолет с россиянами из Египта приземлился в Анталье вместо Петербурга
Экс-сотрудник петербургского Росреестра получил условный срок за миллионную ...
В МЧС предупредили петербуржцев об ухудшении погоды 9 ноября
Электросамокатчик врезался в машину на проспекте Сизова
В Кремле ответили на вопрос об эффективности нерабочих дней в России
Шесть баров в Петербурге закрыли за нарушение ковид-ограничений
Польша перебросила на границу с Белоруссией антитеррористов из-за беженцев