Экс-сотрудник петербургского Росреестра получил условный срок за миллионную взятку

В Петербурге суд дал условный срок бывшему сотруднику Росреестра Артему Абрамяну, виновному в покушении на взятку.

В объединенной пресс-службе городских судов сообщили, что Абрамян собирался получить почти миллион рублей взятки за регистрацию права собственности на 28 земельных участков в садоводство «Заозерное» в Пушкине.

Как установил суд, в апреле 2019 года посредники чиновника Юрий Усачев и Ольга Бохан взяли деньги в автомобиле председателя садоводства «Porsche Cayenne», после чего сразу были задержаны.

Смольнинский районный суд приговорил Абрамяна к 5 годам условно, Усачева — 2,5 года условно, Бохан — 3 года условно. Всем дали испытательные сроки, а Абрамяну также запретили занимать государственные должности в течение 7 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали основателя крематория за систематические взятки патологоанатому.