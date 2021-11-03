В Петербурге задержали основателя крематория за систематические взятки патологоанатому

В Петербурге задержали основателя крематория за систематические взятки патологоанатому
За вознаграждения патологоанатом рекомендовал фирму предпринимателя. Фото: Pixabay

Мужчина скрывался от следствия больше года, но все-таки был пойман.

В Санкт-Петербурге задержали основателя крематория и Музея смерти, который обвиняется в систематических взятках. Ему удавалось около года скрываться от следствия. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что мужчина связан с коррупционной схемой по поставке клиентов новосибирским похоронщикам. В общем сложности в период с 2011 года по 2019 год обвиняемый мог дать взяток на сумму более 1,2 миллиона рублей. По предварительным данным, мужчина платил главному патологоанатому ГКБ № 1 Михаилу Козяеву за навязывание родственникам умерших услуг своей компании.

На данный момент врач уже задержан и осужден. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 4,5 миллиона рублей, пишет РБК. А вот предпринимателю долгое время удавалось избегать наказания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге по запросу США задержали хакера, обвиняемого в краже около $1 млрд.

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