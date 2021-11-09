На Новодеревенской улице полыхал гараж

В Пушкинском районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар, воспламенился по всей площади гараж.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 9 ноября пожарные машины отправились на проспект Новодеревенскую улицу, к дому №14.

Сообщение о возгорании в Северной столице поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 08:20.

Пожар произошел в гараже. Огонь охватил все помещение целиком. Горение происходило по всей площади размером 3х6 метров. Спасатели сумели локализовать пламя уже к 08:38.

Информации о пострадавших не зафиксировано. Для того, чтобы справится с огнем потребовалось от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.

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