На проспекте Энгельса горело несколько этажей разноуровневого здания

На проспекте Энгельса горело несколько этажей разноуровневого здания
На проспекте Энгельса случился пожар. Фото: "Яндекс панорамы"

В Выборгском районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар, загорелись деревянные перекрытия здания.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 6 ноября пожарные машины отправились на проспект Энгельса, к дому №27.

Сообщение о возгорании в Северной столице поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 22:52.

Пожар произошел в 2-х, 3-х этажном разноуровневом здании. Огонь охватил деревянные перекрытия между 1-м и 2-м этажами. Горение происходило на общей площади в пять квадратных метров. Возгорание спасатели сумели ликвидировать только к 23:22.

Сведения о пострадавших не поступали. Для того, чтобы справится с огнем потребовалось от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятикомнатной квартире на Маршала Казакова горел балкон.

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