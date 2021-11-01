В пятикомнатной квартире на Маршала Казакова горел балкон

В Красносельском районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар в пятикомнатной квартире.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 1 ноября пожарные машины отправились на улицу Маршала Казакова, к дому №68, корпусу 1.
Сообщение о возгорании в Северной столице поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 11:14.
Пожар произошел в отдельной пятикомнатной квартире. Огонь охватил балкон, площадь которого четыре квадратных метра. Возгорание спасатели сумели ликвидировать только к 11:41.
Сведения о пострадавших не поступали. Для того, чтобы справится с огнем потребовалось от МЧС четыре единицы техники и 20 человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате пожара на проспекте Маршала Блюхера пострадал один человек.