В пятикомнатной квартире на Маршала Казакова горел балкон

В пятикомнатной квартире на Маршала Казакова горел балкон
Пожар случился в квартире на Маршала Казакова. Фото: "Яндекс панорамы"

В Красносельском районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар в пятикомнатной квартире.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 1 ноября пожарные машины отправились на улицу Маршала Казакова, к дому №68, корпусу 1.

Сообщение о возгорании в Северной столице поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 11:14.

Пожар произошел в отдельной пятикомнатной квартире. Огонь охватил балкон, площадь которого четыре квадратных метра. Возгорание спасатели сумели ликвидировать только к 11:41.

Сведения о пострадавших не поступали. Для того, чтобы справится с огнем потребовалось от МЧС четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате пожара на проспекте Маршала Блюхера пострадал один человек.

маршала казакова новости СПб пожар происшествие


 

Новости партнеров
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
Олег Газманов объяснил, почему нужно закрыть
Олег Газманов объяснил, почему нужно закрыть "Ельцин Центр"
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Андрея Малахова вызвали к следователям после обнаружения пропавшей Светличной на его шоу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В пятикомнатной квартире на Маршала Казакова горел балкон
В Кировском районе Петербурга горело производственное помещение
В Петербурге жертвами Covid стали 85 человек
На улице Карпинского совершено покушение на убийство сантехника
Петербург занял 8 место в топе самых дорогих городов России
Судебные приставы Петербурга помогли взыскателям получить свыше 26,7 млрд рублей
Во Всеволожском районе неизвестный насмерть сбил пенсионерку
Ссора в Ломоносове: у заправки мужчина ударил битой оппонента