В результате пожара на проспекте Маршала Блюхера пострадал один человек

В результате пожара на проспекте Маршала Блюхера пострадал один человек
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 30 октября в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 02:04 мск. На проспекте Маршала Блюхера, д.9, корп.1, в железобетонном, крытом шифером, размером 4х4 метров гараже выгорела обстановка.

Хозяин гаража с ожогами госпитализирован в лечебное учреждение.

Справиться с огнем удалось в 02:49 мск. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели почти час тушили полыхающие бытовки на Шишкина.

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