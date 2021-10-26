Спасатели почти час тушили полыхающие бытовки на Шишкина

Спасатели почти час тушили полыхающие бытовки на Шишкина
Пожар случился на улице Шишкина. Фото: скрин Google.Maps

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил металлический бытовки.

Возгорание случилось во вторник, 26 октября, в доме №277 на улице Шишкина. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 18:38. К месту происшествия оперативно прибыли 12 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, горели три металлические бытовки на общей площади 20 кв. метров.

К 19:18 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бастрыкин дал поручение по делу о пожаре в доме Чубакова. Там признали нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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