Глава СК России поручил доложить о ходе расследования дела о пожаре в доме Чубакова

Ранее, 9 октября 2021 года на седьмом этаже дома по набережной реки Карповки загорелась крыша. Фото: Администрация Президента

Ранее, 9 октября 2021 года на седьмом этаже дома по набережной реки Карповки загорелась крыша. Фото: Администрация Президента

В связи с опубликованным в СМИ обращением жителей бывшего доходного дома Чубакова в Петербурге, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК по Северной столице Андрею Голомбиевскому представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

В СМИ говорится, что жильцы серьезно пострадавшего от недавнего пожара дома на набережной реки Карповки просят руководство СК России привлечь к ответственности виновных в возникшем пожаре и уничтожении части здания. Отмечается, что капитальный ремонт дома проходил с многочисленными нарушениями при том, что ранее жители уже обращали внимание на плачевное состояние дома. Об этом сообщает СК.

Ранее, 9 октября 2021 года на седьмом этаже дома по набережной реки Карповки загорелась крыша.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жильцы пострадавшего от пожара Доходного дома Чубакова бьют тревогу.