Жители Доходного дома Чубакова написали губернатору Петербурга письмо с мольбами о помощи

Жители Доходного дома Чубакова написали губернатору Петербурга письмо с мольбами о помощи
Жители дома Чубакова написали губернатору Петербурга письмо с мольбами о помощи. Фото: Instagram/"eff1st"

Жильцы пострадавшего от пожара Доходного дома Чубакова бьют тревогу: зимой в здании будет жить трудно. Временная кровля не справилась с наводнением, что уж ждать от зимней стужи. Письмо с просьбами о помощи и ссылками на Конституцию было отправлено 23 октября губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Об этом сообщает «Фонтанка».

Начать ремонт в обгоревшем доме на набережной реки Карповки нужно немедленно. Одна из читательниц «Фонтанки» поделилась, что на ее попытки обратить внимание на проблему в здании администрация района реагирует разведенными руками.

«Дом стоит без крыши и без чердака, вода стоит на уровне пяти сантиметров. Нам сказали, что проект ремонта будут принимать лишь в мае, но до этого времени дом просто не доживёт», — заявила женщина.

Жители написали письмо губернатору Петербурга Александру Беглову, в котором обращаются «с просьбой оказать посильную помощь в восстановлении сгоревшего жилья». В случае, если помощи не последует, то, по словам жильцов, они будут замерзать, как в блокаду Ленинграда.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в минувшую среду город посетили мощные ливни и ветра, которые продолжают хозяйничать в Петербурге снова и снова. В итоге жители дома Чубакова жалуются на затопленные и полуразрушенные квартиры.

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