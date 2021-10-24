Жители Доходного дома Чубакова написали губернатору Петербурга письмо с мольбами о помощи

Жильцы пострадавшего от пожара Доходного дома Чубакова бьют тревогу: зимой в здании будет жить трудно. Временная кровля не справилась с наводнением, что уж ждать от зимней стужи. Письмо с просьбами о помощи и ссылками на Конституцию было отправлено 23 октября губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Об этом сообщает «Фонтанка».

Начать ремонт в обгоревшем доме на набережной реки Карповки нужно немедленно. Одна из читательниц «Фонтанки» поделилась, что на ее попытки обратить внимание на проблему в здании администрация района реагирует разведенными руками.