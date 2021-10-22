Обгоревший при пожаре дом Чубакова, теперь страдает от затопления

Обгоревший при пожаре дом Чубакова, теперь страдает от затопления
Обгоревший при пожаре дом Чубакова, теперь страдает от затопления. Фото: Instagram/"eff1st"

На обгоревшую крышу Доходного дома Чубакова неделю назад положили временную кровлю, которая совсем не спасает жителей от питерской непогоды. В среду город посетили мощные ливни и ветра, которые продолжают хозяйничать в Петербурге снова и снова. В итоге жители жалуются на затопленные и полуразрушенные квартиры.

Один из пострадавших в своем Instagram наглядно показал, что происходит в доме сейчас после дождей.

В подъездах представлена печальная картина — везде капает вода, на полу уже образовались большие лужи, падает строительный материал. По словам молодого человека, ремонтом крыши планируют заняться не раньше весны.

«Лепнины к слову уже сейчас обваливаются, останется ли что-то от них, если все это быстро не отремонтировать — неясно»,- пишет житель пострадавшего от пожара дома Чубакова.

Председатель жилищного комплекса Виктор Борщев 11 октября на своей странице опубликовал пост, в котором рассказал, какие дома он обошел на наличие капитального ремонта жилых домов в Центральном районе. В список не попал дом на набережной реки Карповки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что суд в Петроградском районе избрал меру пресечения гендиректору строительной фирмы, которая занималась ремонтом в доме Чубакова. Подрядчику вынесли подписку о невыезде.

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