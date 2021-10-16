Подрядчику капремонта сгоревшего дома Чубакова запрещено выезжать дальше Ленобласти

Суд в Петроградском районе избрал меру пресечения гендиректору строительной фирмы, которая занималась ремонтом в доме Чубакова. Под стражу заключать подрядчика не стали, но подписку о невыезде вынесли. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В Петроградском районе суд избрал меру пресечения гендиректору строительной фирмы, которая занималась ремонтом в том сама недавно горевшем доме Чубакова на набережной реки Карповки. По версии следствия, неустановленные сотрудники фирмы нарушили Градостроительный кодекс России во время работ на крыше здания 9 октября, что в итоге привело к масштабному пожару. При выполнении строительных работ не были соблюдены соответствующие правила безопасности.

Кроме подписки о невыезде подрядчику запретили подходить к дому Чубакова ближе, чем на сто метров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 12 октября по итогам прокурорской проверки, инициированной после пожара в историческом доме Чубакова, в Петербурге возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего причинение крупного ущерба.