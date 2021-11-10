В октябре российские банки сократили выдачу розничных кредитов

Впервые с июля российские банки сократили выдачу потребительских кредитов. Общий объем выданных банками кредитов в октябре составил 1,2 трлн рублей.

С начала 2021 года российские банки выдали населению ипотечных кредитов на 4,59 трлн рублей, — это следует из статистики Frank RG по итогам за октябрь. При этом за октябрь снизилась на 3,6% с июля.

«Общий объем выданных банками кредитов в октябре 2021 года — 1,2 трлн рублей. Это на 3,6% меньше, чем месяцем ранее. Это первое снижение после июля, когда объем выданных кредитов резко упал (на 9,6% за месяц) из-за изменения условий в государственной программе льготной ипотеки, и второе после мая, когда объем кредитов сократился (на 12,8% за месяц) из-за майских праздников», — отмечают специалисты Frank RG.

По данным компании сокращение кредитования вызвано падением объемов кредитов наличными на 10,6% по сравнению с сентябрем. Объемы POS-кредитов также упали до 30,7 млрд рублей, автокредиты снизились до 96,1 млрд рублей.

Объем кредитования вырос в сегменте — ипотека. В октябре банки выдали 507,4 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 5,2% больше, чем в сентябре.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что средняя ставка по ипотечным кредитам за октябрь выросла на 0,3% пункта, одновременно с этим по потребительским средняя ставка выросла на один процентный пункт.