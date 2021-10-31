В октябре в России выросла ставка по кредитам

В октябре в России выросла ставка по кредитам
В минувшем октябре в России выросла ставка по кредитам. Фото: bankvtb/ Instagram

Средняя ставка по ипотечным кредитам за октябрь выросла на 0,3% пункта, в тоже время по потребительским средняя ставка выросла на один процентный пункт.

По отдельным программам кредитования в России средняя ставка поднялась от 1,8 до 2 процентных пунктов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Сравни.Ру».

Повышение средней ставки по ипотечным кредитам обусловлено ростом ключевой ставки Центробанка. Больше всего ипотека подорожала в «Уралсибе» и Абсолют Банке (на 0,5-0,6 процентных пункта). В Абсолют банке кредит на покупку квартиры в новостройках выдается минимально под 10,8% и максимально под 12,2% годовых.

На конец октября средняя минимальная ставка на займы потребителей составляет 9,36%, средняя максимальная ставка держится на 17,53%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что, между тем, в третьем квартале этого года банки предоставили 435 тысяч ипотечных кредитов, что на 13% меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

банк займ ипотека кредит Россия центробанк


 

Новости партнеров
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В октябре в России выросла ставка по кредитам
Начата проверка после ДТП с ребенком на Композиторов, мальчик в тяжелом состоянии
«Более часа»: пассажиры Пулково пожаловались на долгое ожидание багажа
Эпидемиолог утверждает, что в вакцине от COVID-19 нет живого вируса
Назван продукт, который в 20 раз повышает риск образования тромбов
Фигуристка Камила Валиева стала победительницей на втором этапе серии Гран-при
Спасатели больше часа тушили полыхающий дом во Всеволожском районе
Роспотребнадзор опечатал шесть петербургских баров в первую ночь локдауна