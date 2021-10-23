В России выдали меньше ипотечных кредитов

Отмечается, на рост выданных кредитов в 2020 году повлияли слухи о скором завершении программы льготной ипотеки, однако она действует до сих пор и расширяется на частные дома. Фото: Pixabay

Отмечается, на рост выданных кредитов в 2020 году повлияли слухи о скором завершении программы льготной ипотеки, однако она действует до сих пор и расширяется на частные дома. Фото: Pixabay

Россияне в III квартале оформили на 13% меньше ипотечных кредитов, чем годом ранее. Об этом сообщает «ТАСС».

В третьем квартале этого года банки предоставили 435 тысяч ипотечных кредитов, что на 13% меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года, информирует Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

По информации ОКБ, в сентябре было оформлено 149 ипотечных кредитов, это на 4% больше, чем в августе и на 23% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Отмечается, на рост выданных кредитов в 2020 году повлияли слухи о скором завершении программы льготной ипотеки. Программа действует до сих пор, но из-за того, что максимальная сумма не может превышать 3 млн рублей она не подходит для Москвы и Петербурга. Там число выданных кредитов снизилось на 35%. В Московской области и Краснодарском крае этот показатель снизился на 33%, Ленинградской области — на 32%.

На снижение объема также повлиял рост ставок по ипотеке продолжают расти почти ежемесячно. Это отталкивает потенциальных клиентов, сообщается в пресс-релизе ОКБ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, льготную ипотеку в России расширили в том числе и на частные дома.