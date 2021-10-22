Льготную ипотеку в России расширили на частные дома

Ею может воспользоваться множество людей, которые мечтают жить в собственном доме. Фото: kremlin.ru

Ею может воспользоваться множество людей, которые мечтают жить в собственном доме. Фото: kremlin.ru

Российские власти приняли решение о расширении программы льготного ипотечного кредитования. Получить ипотеку по небольшой ставке можно будет не только на покупку квартиры, но и на строительство дома. Об этом заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

Теперь ипотека под ставку не выше семи процентов годовых будет действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ею может воспользоваться множество людей, которые мечтают жить в собственном доме. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой объявить нерабочие дни для всех россиян в конце октября — начале ноября. Об этом Мишустин заявил на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Глава правительства назвал предложение Голиковой непростым и вынужденным, но необходимым.