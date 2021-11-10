Россиян призвали не делать бесплатные ПРЦ-тесты: их предлагают мошенники

Россиян призвали не делать бесплатные ПРЦ-тесты: их предлагают мошенники
ПРЦ-тесты стоит делать в проверенных местах. Фото: pixabay.com

Злоумышленники таким хитрым способом занимаются сбором персональных данных.

В Минфине рассказали, чем опасны бесплатные ПРЦ-тесты. Оказываются, их предлагают мошенники с одной целью – получить ваши персональные данные. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Министерства финансов Ольга Дайнеко рассказала, что некоторая личная информация может быть куда ценнее, чем деньги. Человек, который хочет сэкономить, теряет бдительность и предоставляет мошеннику слишком важные данные, которые затем могут быть использованы против него.

«Предложение состоит в том, что «лаборант» возьмет анализ на дому, но для этого нужно заполнить анкету, ввести данные СНИЛС, полиса, паспорта и адрес проживания»,

— рассказала Дайнеко.

Специалист советует делать ПРЦ-тесты только в проверенных местах и ни в коем случае не верить в «бесплатный сыр».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенники развели ученых из НИИ Менделеева и Первого меда на 5,5 миллионов.

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