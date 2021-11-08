Мошенники развели ученых из НИИ Менделеева и Первого меда на 5,5 миллионов

Мошенники развели ученых из НИИ Менделеева и Первого меда на 5,5 миллионов
Петербуржцам поступали звонки от мошенников. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Петербурга полицейские разыскивают мошенников, обчистивших карты сотрудников НИИ Менделеева и Первого меда.

В субботу, 6 ноября, в отделение полиции обратился контролер КПП в НИИ имени Мендеелеева. 63-летний мужчина рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник «Центробанка». Собеседник убедил заявителя, что его банковский счет находится в опасности, из-за чего необходимо оформить кредит. В итоге мужчина перевел на указанный номер 1,394 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в этот же день к правоохранителям обратилась ассистент кафедры микробиологии СПБГМУ им. Павлова. 59-летняя женщина рассказала, что ей также звонили «представители банка». Ей заявили, что на ее имя пытаются оформить кредит на 3 млн рублей, поэтому для сохранности денег нужно взять займ под залог квартиры и перевести средства на безопасные счета.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка с Металлостроя лишилась почти 700 тысяч после «покупок» в интернет-магазинах.

мошенники новости СПб


 

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