Пенсионерка с Металлостроя лишилась почти 700 тысяч после «покупок» в интернет-магазинах

Пенсионерка с Металлостроя лишилась почти 700 тысяч после &#171;покупок&#187; в интернет-магазинах
Полиция уже начала поиск злоумышленников. Фото: pixabay.com

В Колпинском районе Петербурга пенсионерка лишилась почти 700 тыс. рублей. Мошенники неизвестным образом воспользовались ее картой.

В субботу, 6 ноября, в отделение полиции обратилась 68-летняя жительница поселка Металлострой. Она рассказала, что утром с ее карты списали 150 тыс. рублей. Деньги сняли тремя операциями в банкомате «Сьербанка», расположенного в доме 65 на Ленинском проспекте, а после были совершены две покупки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пенсионерка добавила, что с ее карты сняли 165 995 рублей через интернет-магазин «MEGAFON», а также 352 389 рублей через интернет-магазин «BEELINE».

Общая сумма ущерба составила 668 384 рубля. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге разыскивают мошенников, которые похитили у двух горожан более 5,5 миллионов рублей.

Колпинский район мошенники новости СПб


 

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