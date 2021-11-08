Пенсионерка с Металлостроя лишилась почти 700 тысяч после «покупок» в интернет-магазинах

В Колпинском районе Петербурга пенсионерка лишилась почти 700 тыс. рублей. Мошенники неизвестным образом воспользовались ее картой.

В субботу, 6 ноября, в отделение полиции обратилась 68-летняя жительница поселка Металлострой. Она рассказала, что утром с ее карты списали 150 тыс. рублей. Деньги сняли тремя операциями в банкомате «Сьербанка», расположенного в доме 65 на Ленинском проспекте, а после были совершены две покупки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пенсионерка добавила, что с ее карты сняли 165 995 рублей через интернет-магазин «MEGAFON», а также 352 389 рублей через интернет-магазин «BEELINE».

Общая сумма ущерба составила 668 384 рубля. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге разыскивают мошенников, которые похитили у двух горожан более 5,5 миллионов рублей.