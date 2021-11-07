В Петербурге мошенники похитили более 5,5 млн рублей

Они успели обмануть двух горожан на крупную сумму.

В Санкт-Петербурге разыскивают мошенников, которые похитили у двух горожан более 5,5 миллионов рублей. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

В полицию обратился мужчина 1958 года рождения. Он рассказал, что ему звонила женщина, которая представилась сотрудницей банка. Неизвестная заверила, что банковский счет пенсионера в опасности и нужно перевести деньги на безопасные счета. Мужчину Мужчина оформил два кредита в двух банках на общую сумму 1 394 000 рублей и сделал то, о чем его просили.

В тот же день жертвой мошенников стала женщина 1962 года рождения. Ей также звонила мошенница, которая потребовала оформить кредит под залог квартиры и перевести на безопасные счета.

В итоге оба человека потеряли более 5,5 миллионов рублей. Уголовное дело уже возбуждено, к преступлению может быть причастен один и тот же злоумышленник.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мошенники обманули пенсионера более чем на 2 млн рублей.