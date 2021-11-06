В Петербурге мошенники обманули пенсионера более чем на 2 млн рублей

В Петербурге мошенники обманули пенсионера более чем на 2 млн рублей
Мошенники обманули пенсионера. Фото: pixabay

В Петербурге пенсионер стал жертвой мошенников.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 5 ноября в полицию обратился 72-летний мужчина и рассказал о том, что 1 ноября ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился следователем. Злоумышленник рассказал о том, что со счета мужчины неизвестные лица пытались снять денежные средства.

Для попытки предотвращения несанкционированного списания, мошенник посоветовал заявителю снять все денежные средства со счетов и перевести их на безопасный счет. Общая сумма материального ущерба составила более 2 миллионов 400 тысяч. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилая петербурженка поверила лжеполицейскому и перевела ему 1,8 млн.

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