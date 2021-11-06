В Петербурге мошенники обманули пенсионера более чем на 2 млн рублей

В Петербурге пенсионер стал жертвой мошенников.
Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 5 ноября в полицию обратился 72-летний мужчина и рассказал о том, что 1 ноября ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился следователем. Злоумышленник рассказал о том, что со счета мужчины неизвестные лица пытались снять денежные средства.
Для попытки предотвращения несанкционированного списания, мошенник посоветовал заявителю снять все денежные средства со счетов и перевести их на безопасный счет. Общая сумма материального ущерба составила более 2 миллионов 400 тысяч. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилая петербурженка поверила лжеполицейскому и перевела ему 1,8 млн.