Пожилая петербурженка поверила лжеполицейскому и перевела ему 1,8 млн

Пожилая петербурженка поверила лжеполицейскому и перевела ему 1,8 млн
Пенсионерка обратилась в полицию. Фото: pixabay

В Калининском районе Петербурга возбудили уголовное дело после того, как со счета 85-летней пенсионерки сняли 1 млн 788 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 августа, днем, в полицию обратилась пожилая дама, проживающая на Тихорецком проспекте дома 13.

По словам женщины, 10 дней назад ей на мобильный телефон позвонил неизвестный. Мужчина заявил, что он сотрудник полиции МВД. Мошенник убедил женщину, что сотрудники банка что-то замышляют. Злоумышленник уговорил пенсионерку снять деньги со своего счета и переложить их в якобы безопасное место.

Пожилая женщина так и сделала. На улице Добролюбова дома 16 она сняла 1 млн 788 тыс. 850 рублей и перевела их на указанные счета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионер в Петербурге перевел мошеннику почти полмиллиона рублей.

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