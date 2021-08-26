Пенсионер в Петербурге перевел мошеннику почти полмиллиона рублей

Пенсионер в Петербурге перевел мошеннику почти полмиллиона рублей
Пенсионер стал жертвой мошенников. Фото: pixabay

В Петроградском районе пенсионер стал жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 25 августа. В полицию обратился мужчина 1934 года рождения, пенсионер, проживающий на улице Ординарная.

Он рассказал о том, что ему на мобильный телефон с различных звонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Злоумышленник сообщил заявителю о том, что происходят мошеннические действия и для обеспечения сохранности денежных средств их необходимо снять со своего счета и перевести на безопасные счета, после чего заявитель и перевел их на указанные неизвестным счета.

Сумма материального ущерба составила 470 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области в деревне Гнилки бригада строителей обвела вокруг пальца пожилую женщину. Ущерб составил полмиллиона рублей. Все произошло в Волховском районе, там пенсионерка по устной договоренности отдала мошенникам 500 тысяч рублей.

мошенники пенсионер Петроградский район


 

Новости партнеров
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пенсионер в Петербурге перевел мошеннику почти полмиллиона рублей
В центре Петербурга к девочке-подростку приставал уроженец Таджикистана
Петербургский авиаперевозчик вошёл в тройку крупнейших авиаперевозчиков в стране
В «Водоканале» уверены: на Дворцовой площади нужен туалет
В Аргентине оценили «Спутник V» через 6 месяцев после прививки
Дожди и прохлада придут в Петербург 26 августа
Кофеин, таурин, L-карнитин: волшебная бодрость или опасность?
Исследование: защита от ковида после «Спутника V» лишь растет