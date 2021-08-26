Пенсионер в Петербурге перевел мошеннику почти полмиллиона рублей

В Петроградском районе пенсионер стал жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 25 августа. В полицию обратился мужчина 1934 года рождения, пенсионер, проживающий на улице Ординарная.

Он рассказал о том, что ему на мобильный телефон с различных звонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Злоумышленник сообщил заявителю о том, что происходят мошеннические действия и для обеспечения сохранности денежных средств их необходимо снять со своего счета и перевести на безопасные счета, после чего заявитель и перевел их на указанные неизвестным счета.

Сумма материального ущерба составила 470 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области в деревне Гнилки бригада строителей обвела вокруг пальца пожилую женщину. Ущерб составил полмиллиона рублей. Все произошло в Волховском районе, там пенсионерка по устной договоренности отдала мошенникам 500 тысяч рублей.