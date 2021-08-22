В Гнилках строители обманули пенсионерку на 500 тыс. рублей

В Гнилках строители обманули пенсионерку на 500 тыс. рублей
С пенсионерки в Ленобласти взяли 500 тыс. рублей. Фото: pixabay

В Ленинградской области в деревне Гнилки бригада строителей обвела вокруг пальца пожилую женщину. Ущерб составил полмиллиона рублей.

Все произошло в Волховском районе, там пенсионерка по устной договоренности отдала мошенникам 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ЛенТВ 24 21 августа.

Позднее пожилая дама обратилась в правоохранительные органы. Она рассказала, что обратила к троим мужчинам. С ними она договорилась о ремонте крыши ее дома. Однако строители не стали выполнять обещанное.

В назначенный срок бригада не вышла на объект. Деньги мошенники забрали, а на телефонные звонки не отвечают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Зеленогорске у пенсионерки украли валюту и ювелирку на 1,4 млн.

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