До заводов японских автоконцернов в Петербурге не могут доехать комплектующие

Автомобили встали на таможне в связи с требованием Роспотребнадзора проверять все японские товары на уровень радиации.

О том, что у японских автоконцернов трудности в вопросе поставок комплектующих на свои заводы в Северной столицы, сообщает «Коммерсантъ».

Роспотребнадзор потребовал, чтобы все товары, прибывшие из Японии, подвергались усиленной проверке. С чем связано повышение контроля неясно.

При этом, в Toyota и Nissan, действительно, взволнованы произошедшим. В Toyota считают, что есть риск для бесперебойного производства автомобилей. Компания обратилась «в соответствующие органы власти и рассчитывает на оперативную реакцию».

Nissan направил официальные письма в Балтийскую таможню и Роспотребнадзор. Компания хочет получить разъяснения новых требований и налаживание эффективной процедуры проверки, потому как предприятие может понести существенные убытки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что таможенники Пулково поймали иностранцев с незадекларированной валютой.