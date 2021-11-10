Через железнодорожные пути в Киришах могут построить виадук

Есть вероятность, что виадук через железнодорожные пути в Киришах станет ещё одним инфраструктурным проектом Ленинградской области, который будет заявлен для федерального финансирования.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ленобласти.
По словам губернатора 47-ого региона, в Киришах в данный момент с опережением заявленного графика на 18 месяцев строится новый мост через Волхов.
«Но город перерезан и железными дорогами, для нормального развития виадук Киришам необходим,» — заявил Александр Дрозденко во время рабочей поездки.
Отметим, что виадук — это транспортное сооружение мостового типа, возводимое на пересечении дороги с глубоким оврагом.
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