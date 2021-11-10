Через железнодорожные пути в Киришах могут построить виадук

Есть вероятность, что виадук через железнодорожные пути в Киришах станет ещё одним инфраструктурным проектом Ленинградской области, который будет заявлен для федерального финансирования.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ленобласти.

По словам губернатора 47-ого региона, в Киришах в данный момент с опережением заявленного графика на 18 месяцев строится новый мост через Волхов.

«Но город перерезан и железными дорогами, для нормального развития виадук Киришам необходим,» — заявил Александр Дрозденко во время рабочей поездки.

Отметим, что виадук — это транспортное сооружение мостового типа, возводимое на пересечении дороги с глубоким оврагом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возобновил дело о нарушении требований сохранения памятника истории «Дорога жизни».