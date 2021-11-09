Бастрыкин возобновил дело о нарушении требований сохранения памятника истории «Дорога жизни»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отменил постановление о прекращении уголовного дела о нарушении требований сохранения и использования памятника истории «Дорога жизни» в Ленинградской области.

В марте 2020 года СМИ сообщало, что в деревне Коккорево во Всеволожском районе разрушается музей «Дорога Жизни», который, к слову, входит в состав Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Рассказывали, что и само здание выглядет удручающе, и нет места для хранения экспонатов. Тогда следствие начало проверку. Впоследствии возбудили уголовное дело по ст. 243.1 УК РФ.

Обвинение тогда предъявили председателю правления общественной организации «Всеволожское районное общество охотников и рыболовов» Сергею Звонкову. Однако прокуратура Ленобласти и Генпрокуратура России не утвердили обвинительное заключение. В суд дело не передавали. Позднее уголовное дело вовсе прекратили.

Несмотря на это, председатель СК России отменил данное постановление и поручил руководителю СУ СКР по региону продолжить расследование. Помимо прочего, Александр Бастрыкин вскоре намерен лично посетить музей «Дорога жизни».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК завершил расследование смерти дочери актера Конкина в бассейне.