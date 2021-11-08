СК завершил расследование смерти дочери актера Конкина в бассейне

СК завершил расследование смерти дочери актера Конкина в бассейне
Артист РФ Владимир Конкин. Фото: кадр из фильма "Оперативный псевдоним"

Следователи завершили расследование гибели дочери актера Владимира Конкина Софии в бассейне в Москве.

Следствие собрало достаточную доказательную базу и передало уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает «Москва.ру«.

Инцидент произошел 22 сентября прошлого года в московском фитнес-клубе «Джамп». Как установило следствие, София Конкина начала тонуть в бассейне. Девушку госпитализировали, но через два дня она скончалась в больнице. Выяснилось, что в клубе не было медиков и дежурного инструктора по плаванию, которые могли бы помочь пострадавшей.

Фигурантом дела об оказании небезопасных услуг стала учредитель и управляющая фитнес-клубом Анна Андрианова. Ей предъявлено обвинение, до суда она находится под «запретом определенных действий».

Для обеспечения гражданского иска арестовано имущество обвиняемой на 11 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бастрыкин взял на контроль расследование убийства школьницы из Читы.

бассейн гибель москва расследование софия конкина


 

Новости партнеров
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
В Петербурге началась работа по выдаче QR-кодов неофициально переболевшим коронавирусом
В Петербурге началась работа по выдаче QR-кодов неофициально переболевшим коронавирусом
Александр Дрозденко: нерабочие дни в Ленобласти продлевать не будут
Александр Дрозденко: нерабочие дни в Ленобласти продлевать не будут
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
От оспы в Ленобласти привили более 45% мелкого рогатого скота
Российские военные начали ревакцинироваться вакциной «КовиВак»
По мнению инфекциониста, вакцинированные от COVID-19, мешают вирусу мутировать
Алексей Фиников: «Северный поток-2» готов к запуску
После ДТП на трассе «Кола» волонтеры разыскивают трех сбежавших собак
Россия возобновляет авиасообщения со Швецией, Норвегией и еще 7 странами
В Петербурге на маршрут 330 вышли шесть автобусов на природном газе
Пенсионный фонд России разместил 975 млн пенсионных накоплений в депозиты ...