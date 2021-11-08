СК завершил расследование смерти дочери актера Конкина в бассейне

Следователи завершили расследование гибели дочери актера Владимира Конкина Софии в бассейне в Москве.

Следствие собрало достаточную доказательную базу и передало уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает «Москва.ру«.

Инцидент произошел 22 сентября прошлого года в московском фитнес-клубе «Джамп». Как установило следствие, София Конкина начала тонуть в бассейне. Девушку госпитализировали, но через два дня она скончалась в больнице. Выяснилось, что в клубе не было медиков и дежурного инструктора по плаванию, которые могли бы помочь пострадавшей.

Фигурантом дела об оказании небезопасных услуг стала учредитель и управляющая фитнес-клубом Анна Андрианова. Ей предъявлено обвинение, до суда она находится под «запретом определенных действий».

Для обеспечения гражданского иска арестовано имущество обвиняемой на 11 миллионов рублей.

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