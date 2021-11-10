Памятник городовому переехал на Суворовский проспект

С Малой Конюшенной на Суворовский проспект переехал памятник городовому. Фото: Администрация Петербурга

С Малой Конюшенной на Суворовский проспект переехал памятник городовому. Фото: Администрация Петербурга

На углу Суворовского проспекта и Кавалергардской улицы торжественно открыт памятник городовому.

Как сообщается на сайте Администрации Петербурга, мероприятие состоялось в День сотрудника органов внутренних дел.

Известно, что последние 20 лет работа скульптора Альберта Чаркина находилась на Малой Конюшенной улице.

Памятник перенесли по поручению градоначальника Северной столицы Александра Беглова.

На церемонии открытия губернатор поздравил сотрудников органов внутренних дел.

«К вам обращаются горожане в самых сложных жизненных ситуациях. Вы их защищаете, оказываете поддержку, стоите на страже закона и справедливости. Правительство города многое делает для поддержки правоохранительных органов. В 2022 году управлению будет выделена субсидия 850 млн рублей», — заявил Беглов.

Срывала покрывало с памятника высотой 2,3 метра дочь его автора Мария Чаркина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Бастрыкин возобновил дело о нарушении требований сохранения памятника истории «Дорога жизни».