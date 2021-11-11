Беглов возложил цветы на могилу Федора Достоевского в день его 200-летия

Петербургский губернатор Александр Беглов почтил память писателя Федора Достоевского в день его 200-летия.

Градоначальник возложил цветы на могилу писателя, расположенную в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры.

Беглов напомнил, что Достоевский признан ЮНЕСКО одним из самых читаемых писателей в истории. Он родился в Москве, но жил и умер в Петербурге. Кроме того, в большинстве его романов действие происходило именно в городе на Неве. Понятие «Петербург Достоевского» прочно вошло в мировое культурное пространство.

Он отметил, что Достоевский оставил после себя огромное литературное и духовное наследие. Перед петербуржцами стоит задача сохранять его.

На могиле Достоевского сегодня отслужили заупокойную литию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как в Петербурге отмечают 200-летие Достоевского.