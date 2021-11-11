Как в Петербурге отмечают 200-летие Достоевского

Как в Петербурге отмечают 200-летие Достоевского
В Петербурге празднуют 200-летие Достоевского проведением большого количества мероприятий. Фото: Pixabay

По случаю 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского в Петербурге пройдет множество мероприятий, посвященных классику и его произведениям.

Со дня рождения Федора Достоевского прошло 200 лет, и в Санкт-Петербурге решили особенно отпраздновать это событие большим количеством мероприятий, посвященным произведениям писателя и его жизни, сообщает пресс-служба администрации Петербурга. Очень часто действие романов Достоевского разворачиваются в Северной столице, а понятие «Петербург Достоевского» прочно укоренилось в мировом культурном пространстве.

«В юбилейный год петербургские театры подготовили премьеры по произведениям Достоевского. В музеях проходят выставки», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Самым масштабным проектом, который могут посетить гости и жители Северной столицы стала выставка «Два века Достоевского» в Михайловском замке. В ее подготовке принимали участие Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, Государственный музей истории Санкт-Петербурга и Московский музей современного искусства. На выставке представлены подлинные вещи Достоевского, первые издания его произведений и портреты.

В Пушкинском Доме открылась 46-я Международная конференция «Достоевский и мировая культура». По маршруту №105 начал курсировать брендированный автобус, проект которого разработан специально к 200-летию Достоевского.

В Москве также отмечают день Достоевского. В пресс-службе Кремля сообщают, что президент России Владимир Путин сегодня, 11 ноября, посетит открытие музейного центра «Московский дом Достоевского», посвященного жизни и творчеству писателя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 11 ноября, в Москве на Останкинской башне запустят иммерсивный спектакль, посвященный 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского. Литературный перфоманс будет основан на одних из главных моментов из жизни Достоевского.

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