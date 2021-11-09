Останкинская башня в честь 200-летия Достоевского покажет сцены из его жизни

Останкинская башня в честь 200-летия Достоевского покажет сцены из его жизни
Литературный перфоманс будет основан на одних из главных моментов из жизни Достоевского. Фото: скриншот Instagram

На Останкинской башне в четверг, 11 ноября, запустят иммерсивный спектакль, посвященный 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского.

Литературный перфоманс будет основан на одних из главных моментов из жизни Достоевского. В шоу, помимо прочего, включат отрывки из спектаклей к его произведениям — «Братья Карамазовы» и «Идиот». Об этом сообщает «Москва.ру» со ссылкой на пресс-центр Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Участие в перфомансе на смотровой площадке Останкинской башни примут актеры частного Московского драматического театра имени Сергея Есенина. Кроме того, в этот день телебашню подсветят во весь рост.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что световое шоу показали на фасаде открывшейся библиотеки Маяковского.

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